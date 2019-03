Ancora 14 ore. Cuneo, Lucchese e una giornata storica da vivere

© foto di Andrea Rosito

Nel momento in cui questo pezzo andrà online su TuttoMercatoWeb.com mancheranno esattamente 14 ore e 15 minuti alla mezzanotte. Esattamente in quel momento, allo scoccare del nuovo giorno, scadrà il termine ultimo a disposizione di Cuneo e Lucchese per pagare la multa da 350mila euro comminata loro per la mancata sostituzione della fideiussione FinWorld bocciata ad inizio anno, al momento della rispettiva iscrizione al campionato di Serie C.

Sia per piemontesi che per toscani al momento non ci sono grosse certezze in merito al deposito di tale cifra, ma le due situazioni risultano in ogni caso ben distinte. Da Cuneo, infatti, trapela grande tranquillità. Nelle score ore la dirigenza biancorossa si è detta certa che non vi sarà alcuna esclusione, "perché in Lega abbiamo crediti superiori alla multa". Conferme, però, non se ne sono viste e la Lega attenderà il gong finale prima di esporsi.

Situazione decisamente più concitata a Lucca. La società è al limite della sussistenza, con trasferte pagate dai tifosi, giocatori senza stipendi né acqua calda negli spogliatoi, e alcuni presunti acquirenti che non convincono nessuno. In questo quadro anche solo ipotizzare che qualcuno paghi i 350mila euro di multa appare pura utopia.

A questo punto, dunque, non resta che attendere. Mancano poco più di 14 ore e presto sapremo se la C perderà altre due squadre prima del fischio finale di una stagione che rimarrà, a prescindere, nella storia del calcio italiano.