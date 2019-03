Dopo aver lasciato la carica di vicepresidente dell'Arezzo, Massimo Anselmi ha spiegato ai microfoni di arezzonotizie.it quanto accaduto: "Era un atto dovuto, dopo mesi in cui non c'era condivisione. È opportuno che alla guida della società ci sia unanimità, per cui un amministratore unico è la cosa migliore. Clima più sereno? Non conoscere certe situazioni magari crea perplessità e responsabilità che non vai ad individuare. Se un socio non è nel progetto o non condivide le scelte, credo non debba nemmeno assumersi responsabilità. Cosa comporta il cambio da qui al 30 giugno? Nulla continueremo a seguire la squadra, quello che conta è il risultato sportivo del campo".