Ufficiale Atalanta U23, Roaldsoy saluta definitivamente e va in Norvegia. Firma col Molde FK

vedi letture

A luglio scorso, in un'intervista esclusiva rilasciata alla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Alwande Roaldsoy era stato molto chiaro: "Sono cresciuto molto nei tre anni che sono stato a Bergamo. Il prossimo anno? Non lo so ancora, ora sono concentrato su questo Europeo e poi parlerò con loro. Forse rimango, forse vado via o magari in prestito. Non so ancora". Poi il destino aveva voluto che fosse schierato nell'Atalanta U23. Ma solo per questa prima parte di stagione, perché il centrocampista si è trasferito ai norvegesi del Molde FK a titolo definitivo.

Di seguito la nota della formazione nerazzurra:

"Atalanta BC comunica di aver ceduto al Molde FK il calciatore Alwande Roaldsoy a titolo definitivo.

Il trasferimento diventerà efficace dal prossimo 31 gennaio.

In bocca al lupo Alwande!".