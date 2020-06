Au Monopoli: "Ghirelli ridimensionato dal Consiglio Federale. Ma troverà una soluzione"

Ospite di TMW Radio l’amministratore unico del Monopoli Alessandro Laricchia ha parlato del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli in un periodo dove non sono mancate le critiche verso il numero uno della terza serie: "Si è adoperato così da farci avere risorse per cui abbiamo potuto pagare tutte le pendenze con i nostri tesserati. Certo, è uscito ridimensionato dal Consiglio Federale che non ha avallato quanto deciso dall'assemblea, ma conosce bene le nostre problematiche e credo che troverà una soluzione affinché si continui a fare calcio. Ne uscirà vincente. La C a livello sociale, e come formazione di talenti in tutti i campi, dai giocatori agli arbitri fino ai dirigenti, va difesa, e credo lui sia in grado di farlo per tutto il movimento".