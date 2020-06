Avellino, D'Agostino: "Protocollo rigido, ma ci faremo trovare pronti. Obiettivo? La B"

L'amministratore delegato dell'Avellino Giovanni D'Agostino a margine di un evento allo store del club ha parlato del rientro in campo e della volontà di lottare per la Serie B: “Speriamo che il Consiglio Federale ci dica qualcosa in più sul protocollo, ma siamo pronti. Abbiamo letto il protocollo medico, sono 20 pagine di regole sanitarie selettive e difficili da rispettare, ma chi non le rispetterà rischia l'esclusione dei probabili play off. Ci stiamo lavorando da domenica e vedremo di essere pronti. - continua D'Agostino come riporta Tuttoavellino.it - Con il mister e il direttore ci siamo rivisti appena possibile e abbiamo discusso di varie tematiche. L'obiettivo è la Serie B e stiamo facendo tutto il possibile per riuscirci. Intanto abbiamo messo in sicurezza la società e non era una cosa semplice, ci siamo esposti come famiglia e vogliamo riportare in alto l'Avellino facendo le cose per bene”.