© foto di Matteo Ferri

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato della caotica situazione in casa irpina: “Avevamo auspicato nel giorni scorsi una soluzione affinché uno dei due soci acquisisse le quote dell’altro, avevo parlato con entrambi, ma quando Circelli ha effettuato un'accelerata nell'interesse del club ho pensato che l'importante era che ci fosse un proprietario unico. In questo momento non ci importa dei nomi, ma solo che ci sia un unico proprietario e che si salvaguardi la storia del club. - continua Festa come riporta Tuttoavellino.it- A luglio eravamo a un passo dalla scomparsa, dobbiamo salvare il club, poi una volta salvato possiamo migliorarlo ma tra il fallimento e una soluzione non eccellente preferisco quest'ultima purchè il club rimanga in vita".