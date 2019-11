© foto di Federico Gaetano

Come riferisce tuttoavellino.it, ai microfoni di Prima Tivvù ha parlato l'ex calciatore dell'Avellino Alessandro Fabbro, che ha detto la sua sul momento della formazione biancoverde: "Lo scorso anno nei playoff non mi aveva impressionato molto l'Avellino da avversario, quest'anno hanno dovuto fare le cose in fretta, Di Somma è riuscito a fare un grande lavoro perché non era facile mettere su una squadra in poco tempo, anche se pur di giocare ad Avellino qualcuno mette da parte il pensiero dei soldi per fare carriera, perché la piazza di Avellino è qualcosa di fantastico, un'opportunità per molti. Mi spiace per Ignoffo non è mai bello quando un allenatore viene allontanato ma Capuano è preparato, si fa seguire ed è uno dei migliori in C, farà il possibile. Per le problematiche ambientali che ha avuto dovrà metterci ancor di più per poter farsi voler bene ad Avellino ma ce la farà".