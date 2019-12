Avellino, Martone: "Onorato di rappresentare questi colori"

Il nuovo direttore generale dell'Avellino Aniello Martone, che sarà ufficializzato nelle prossime ore dal sodalizio biancoverde, ha espresso piena soddisfazione ai microfoni di TuttoC: "Approdo in una piazza prestigiosa, sono contento e spero di ripetermi dopo anni positivi. Scelta ponderata, ma a Caserta sono cresciuto come uomo e come professionista e mi sento pronto. Futuro direttore sportivo? È ancora presto per fare nomi, stiamo lavorando dietro le quinte per non farci trovare impreparati e non appena ci saranno novità ve le comunicheremo. Intanto posso assicurare massimo impegno, è nell'interesse di tutti chiudere il 2019 con altri risultati positivi per la classifica e per il morale. Sono onorato di rappresentare questi colori", ha concluso l'ex Casertana.