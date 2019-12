Avellino, Musa può tornare come direttore sportivo

Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Aniello Martone come direttore generale, l'Avellino è a lavoro per riempire anche la casella di direttore sportivo. Al momento la dirigenza non si sbilancia in merito, ma a breve potrebbero esserci novità. Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoC.com potrebbe esserci il ritorno di Carlo Musa, tra gli artefici del ritorno tra i professionisti. Dopo il divorzio estivo, dunque, probabile un ritorno di fiamma. Seguiranno aggiornamenti