Avellino, per l'attacco piace l'argentino Vazquez. La Virtus Francavilla chiede 500mila euro

Si cela dietro al nome di Federico Vazquez della Virtus Francavilla uno dei nomi caldi per l'attacco del nuovo Avellino targato Piero Braglia. A riportare la notizia è Il Mattino per parla di contatti già avviati con la società pugliese che pare essere intenzionata a chiedere circa 500mila euro per privarsi della punta argentina capace, nella stagione appena conclusa, di mettere a segno 10 gol in 27 presenze.