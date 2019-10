Avellino, traballa la panchina di Ignoffo. Oggi Capuano e Bucaro al Torre

Come si legge su TuttoC.com, il derby perso per 3-1 in casa della Paganese potrebbe rappresentare il capolinea dell’avventura di Giovanni Ignoffo sulla panchina dell’Avellino. La formazione irpina ha perso la quarta partita nelle ultime cinque sfide, ed ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Oggi in tribuna al “Torre” di Pagani c’erano Eziolino Capuano e Giovanni Bucaro, che per motivi diversi sono legati alla panchina biancoverde. Capuano fu già accostato alla guida della compagine irpina in estate, quando poi la scelta virò su Ignoffo al fotofinish. Bucaro è invece l’artefice della rimonta da record sul Lanusei che un anno fa è valso il ritorno in Serie C. Poi la mancata riconferma, più per volere del tecnico che del club, che sullo sfondo doveva risolvere problematiche di carattere societario. Ecco perchè il trainer salernitano appare in leggero vantaggio rispetto a Bucaro. Probabilmente nessuno dei due era al “Torre” nelle vesti di semplice appassionato di calcio, sono ore di riflessione in casa Avellino, non si esclude un clamoroso ribaltone sulla panchina biancoverde, con il prossimo impegno contro il Bari già all’orizzonte.