Fonte: tuttoc.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

“La F.C. Rieti s.r.l., attraverso l’amministratore unico sig. Troise Giuseppe, rende noto che tramite lo studio legale del conosciuto ed apprezzato professionista avv. Eduardo Chiacchio, ha provveduto a deferire tutti i propri calciatori, per non essersi presentati agli allenamenti del 12 e 13 novembre 2019, senza alcun giustificato motivo, ma soprattutto violando gravemente i regolamenti federali. Inoltre, lo stesso avv. Eduardo Chiacchio, nei loro confronti, ha già preparato una denuncia da inviare alla procura federale, per evidente illecito sportivo, al fine di tutelare la posizione della società”.

Questo quanto si legge nel comunicato di questa mattina da parte di Ital Diesel nei confronti dei calciatori del Rieti. Ai microfoni di tuttoc.com è intervenuto lo stesso avvocato Eduardo Chiacchio che ha fatto chiarezza sulla faccenda. Queste le sue dichiarazioni. "Ho ricevuto l’incarico per la difesa da parte dell'amministratore unico Giuseppe Troise, che è stato mio compagno di squadra, per il deferimento relativo al mancato pagamento degli stipendi di luglio e agosto. Questo è l'unico incarico che ho ricevuto. Per quanto riguarda il resto, non sono a conoscenza, non ho incontrato nessun dirigente, quanto scritto nel comunicato non deriva da un conferimento a me assegnato e tantomeno da un confronto tra le parti".