Bandecchi: "Riusciremo a costruire una Ternana che farà parlare di sé"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto sulle frequenze di TeleTerni, come riferisce anche ternananews.it, il patron della Ternana Stefano Bandecchi ha tracciato il punto della situazione, partendo dalle ambizioni e dalle speranze che il campionato venturo lascia presagire:

"Ai ragazzi ho detto che non dobbiamo fare brutta figura davanti a 12.000 tifosi che si sono abbonati, dobbiamo sputare l’anima ed impegnarci per giocare al calcio. Io sarò in campo con loro e li inciterò. Per la prima volta, comincio una stagione gestendo la squadra in prima persona e non voglio prendermi 12.000 insulti. La squadra è pronta al 90%, forse faremo ancora qualche colpo, ma a questo ci pensa il ds. Abbiamo mantenuto un profilo basso volutamente. Sono sicuro che riusciremo a costruire una Ternana che farà parlare di sè: dobbiamo esprimere un buon calcio dovunque si giochi, l’anno scorso non l’abbiamo fatto e abbiamo rischiato grosso".