Bari, Awua: "Temevo l'esordio al San Nicola. Ora spero di festeggiare qui"

© foto di Andrea Rosito

Il centrocampista del Bari Theophilus Awua ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club del proprio inizio di stagione e dell’ambientamento in terra pugliese: “Tutti mi dicono che parlo poco, ma è il mio carattere, non riesco a descrivere le mie emozioni per l’affetto che la città di Bari mi sta regalando dal primo momento che sono arrivato, sono molto contento e ancor di più motivato. Alla prima al San Nicola avevo un po' di timore per tutta quella gente sugli spalti, ma una volta iniziata la gara tutto è diventato normale. - continua Awua – Come tutti i giovani calciatori i miei sono sono giocare in Serie A, magari anche in Champions, e vincere qualche titolo importante. Ma ora penso a fare bene qui e a festeggiare al San Nicola, sarebbe bellissimo. Inter? È stata una bella esperienza, abbiamo vinto il campionato e sono stato schierato anche da mediano. Alla Juve Stabia invece non è andata allo stesso modo visto che dopo due gare non ho più giocato ed è stato il momento più difficile da quando sono arrivato in Italia. Sono tornato allo Spezia nella seconda parte della stagione e a poche giornate dalla fine contro la Pro Vercelli, mister Gallo mi disse di andare a scaldarmi perché mi avrebbe fatto entrare. Non me lo aspettavo assolutamente e il caso ha voluto che mi ritrovassi in condizione di poter poter segnare, su una ripartenza, a tutta velocità. Ricordo che Gilardino dopo la partita si è complimentato con me, mi ha spronato a continuare a lavorare, a non perdere la testa. A Rende poi ho trovato un ambiente perfetto per crescere, dal mister alla città, mi hanno aiutato a ritrovare autostima".