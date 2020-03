Bari, Ciofani: "Rispettiamo le autorità. Solo così possiamo vincere questa sfida"

"Il calcio ti porta tutto, ma può farti perdere la testa. Ho preferito non perderla grazie alla fede. Ho dato un senso alla mia vita".

Parola di Matteo Ciofani, difensore del Bari, che dalle colonne del Corriere dello Sport racconta di come è cambiata la sua vita dopo aver letto la Bibbia, passo che lo ha convertito agli Atleti di Cristo. Poi una nota alla situazione attuale: "Sappiamo tutti quanto sia dura questa prova e quanto forte sia l’avversario da affrontare. Per questo, come atleti e come cristiani, comprendiamo l’importanza e la grande utilità dell’isolamento e del rispetto dell’autorità. Solo così possiamo proteggerci. Nel domani di tutti noi c’è una grande sfida. Prepariamola in ritiro e vinceremo".