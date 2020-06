Bari, D'Ursi: "Non vediamo l'ora di iniziare. Reggiana e Padova sono squadre fastidiose"

L’attaccante del Bari Eugenio D’Ursi intervistato da Telebari ha parlato del ritorno in campo per i play off: “Dopo due mesi di stop è come se stessimo facendo una mini-preparazione. È stata dura tornare in campo anche se a casa ci siamo allenati bene. Ora non vediamo l’ora di iniziare e provare a vincere questi play off. - continua D’Ursi – Reggiana e Padova penso possano essere le squadre più fastidiose anche perché giocare senza pubblico, che ci dà sempre una mano, è uno svantaggio”.