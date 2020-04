Bari, Di Cesare: "Dopo ieri sono meno ottimista. Vivere in questa incertezza non è giusto"

Il difensore e capitano del Bari Valerio Di Cesare ha parlato ai microfoni di Radio Bari dicendosi poco fiducioso della ripresa del campionato: “Dopo ieri le mie sensazioni non sono positive, ma spero comunque di poter tornare a giocare e aspetto che il Consiglio Federale ci dia delle risposte perché vivere nell'incertezza non è giusto. - continua Di Cesare come riporta Tuttobari.com parlando anche dell'ipotesi sorteggio – Pensavo fosse uno scherzo, ma poi mi hanno detto che era la verità. Per me una promozione non si può decidere attraverso un sorteggio. Questa società ha speso tanti soldi e non mi sembra corretto decidere in questo modo anche perché ci sono altre opzioni. Fare i play off o guardare a storia e bacino d'utenza o altro ancora, ma non il sorteggio. Meglio giocarcela alla play station”.