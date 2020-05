Bari, Hamlili: "No al sorteggio, deve essere il campo a decretare i verdetti"

Il centrocampista del Bari Zaccaria Hamlili rispondendo alle domande dei tifosi in una diretta Facebook sui canali della società ha ribadito la volontà sua e della squadra di tornare in campo per conquistare la Serie B: “È un momento difficile per tutti, ma per uscire in fretta dobbiamo rispettare le regole. Io sono rimasto qui, mentre la mia famiglia vive a Brescia e in questi mesi ho passato le mie giornate allenandomi in casa e giocando con i miei amici alla playstation o guardando qualche serie tv. - continua Hamlili come riporta Tuttobari.com - Mi è dispiaciuto molto fermarmi proprio quando stavo rientrando dall'infortunio, ma è stata la decisione più giusta. Ripresa? Aspettiamo per capire, ma credo sia giusto che sia il campo a decretare i verdetti, e non assolutamente un sorteggio. Con questa maglia vorrei raggiungere il prima possibile la promozione in B".