© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idea Ricardo Bocalon per l'attacco del Bari che potrebbe rinforzarsi con il calciatore del Venezia. Alessandro D'Amico, procuratore dell'ex Salernitana, a TuttoBari.com ha parlato dell'interesse dei galletti: "In questo momento, che io sappia, non ci sono trattative in riferimento a Bocalon, nessuno del Bari mi ha contattato. Però è un'operazione possibile, il ragazzo non è necessariamente in uscita ma il mercato è in evoluzione, può succedere di tutto. Una soluzione come Bari la prenderemmo in considerazione".