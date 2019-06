© foto di Federico Gaetano

Il Bari è a un passo dall’annunciare Alfredo Bifulco, esterno offensivo classe ‘97, dal Napoli. Le parti hanno infatti raggiunto l’intesa per il trasferimento del calciatore a titolo definitivo. Bifulco, reduce dall’esperienza alla Ternana (33 presenze e cinque reti), in Puglia ritroverà parte della dirigenza che in passato l’aveva portato al Carpi. Lo riferisce Sky Sport.