Bari, no al Dg. E il Ds sul mister: "Auteri? Formalità da rispettare. Vivarini top, ma serve svolta"

Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo Ds del Bari Giancarlo Romairone ha fatto il punto della situazione circa il futuro della squadra. Queste le sue parole, riprese da tuttobari.com: "Auteri? Abbiamo necessità di qualche ora, ci sono delle formalità burocratiche da rispettare. Parlando a livello generale, questo campionato ha bisogno di interpreti di questo campionato, di questi campi. Persone centrate su questa categoria: e mi ci metto anch'io, perché il mio percorso passa da tutte le categorie. Vivarini? L'ho incontrato appena mi è stato possibile. Ho cercato di capire le sue idee e le sue riflessioni, non ho avuto preconcetti. Ho trovato una persona preparata, un uomo di valore, ma ho pensato che ci sia bisogno di una svolta. Credo si debba andare in direzioni diverse. La società ha interesse a rinforzare la rosa. Dovranno arrivare calciatori funzionali. L'importante sarà centrare le caratteristiche del calciatore e dell'uomo. Interverremo dove ci sarà da intervenire, giorno dopo giorno cercheremo di ottimizzare tutto".

Patron Luigi De Laurentiis ha poi precisato: "Al momento c'è il nuovo diesse, dopodiché stiamo lavorando per poter presentare altri protagonisti. Al momento non posso dare nessun annuncio ufficiale. Direttore generale? No, non arriverà. A Bari ci sono io in prima persona, al momento abbiamo le persone necessarie per mandare avanti questo progetto".