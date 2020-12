Bari, piace Contessa del Catanzaro. Possibile lo scambio con Corsinelli

vedi letture

L'asse di mercato fra Bari e Catanzaro potrebbe sfociare in altri movimenti alla riapertura delle trattative a gennaio. Secondo quanto riferito da tuttoc.com il club biancorosso sarebbe interessato al terzino Sergio Contessa, classe '90, già allenato da Auteri proprio nelle piazza calabrese. Per arrivare al calciatore il club pugliese sarebbe intenzionato a proporre uno scambio con un altro terzino come Francesco Corsinelli, classe '97, in uscita dal club biancorosso.