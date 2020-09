Bari, Romairone: "Cederemo prima di acquistare. Ma a partire non sarà Simeri"

vedi letture

Intervista a RadioBari per Giancarlo Romairone, ds del club biancorosso. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale del sodalizio pugliese per quanto riguarda il mercato: "A livello di mercato abbiamo ancora qualcosa da fare, partendo da qualche uscita per poi rifinire la squadra, sempre in maniera attenta. La prima gara ha dato qualche indicazione importante sul perché abbiamo cominciato questo cammino, ma soprattutto che la strada intrapresa è quella giusta. Alcune scelte sono state fatte e saranno fatte in base ad un cambiamento, tattico e di gestione, che è stato operato. Al di là delle scelte, questo è un gruppo sano e di valore; poi ci sarà chi, per caratteristiche tecniche funzionali alle richieste dell’allenatore, potrà far parte di questo Bari ed altri che hanno comunque tutto per continuare le loro carriere con soluzioni importanti alternative alla nostra.

In questo periodo i rumors non sono controllabili, spesso hanno il solo scopo di destabilizzare; Simeri è un giocatore importante per noi, non è mai stato in uscita e non lo è adesso. In entrata siamo attenti a tutto, ma i meccanismi, in questo mercato bloccato, non sono molto veloci. Gli obiettivi ci sono, al di là dei nomi, cerchiamo giocatori a posto fisicamente e mentalmente, che possano rendersi protagonisti di un campionato importante, giocatori che capiscano la grande opportunità che rappresenta giocare per questa società, questa città, questa tifoseria. Ancora uno o due giocatori di livello vorremmo inserirli, giocatori importanti sia dal punto di vista tecnico che di valori. Quello che ha colpito maggiormente è la grande unione: chi c’era già ha aiutato i nuovi ad inserirsi velocemente e i nuovi sembrano essere qui da tempo. Oltre alle doti tecniche e atletiche, ci sono doti morali importanti".