Bari, Scala: "Moreo un sogno, ma difficilmente accetterà la Serie C"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il club manager del Bari Matteo Scala ha fatto il punto sul mercato in vista di gennaio spiegando che alcuni nomi rappresentano dei sogni quasi proibiti: “Moreo e Lanini? Sono boutade, sopratutto il secondo. Sarebbe un sogno, ma difficilmente scenderà in Serie C visto che in estate abbiamo avuto dei contatti, ma ha preferito continuare in Serie B. Stiamo cercando di trovare le soluzioni migliori. Il mercato di gennaio è di attesa rispetto a quello estivo. Dobbiamo cercare i calciatori che, magari in categorie superiori, non rientrano nei piani delle società. A gennaio chi ha i calciatori importanti se li tiene. - continua Scala a RadioBari - Questa squadra ha un problema negli ultimi metri, manca qualcosa nei ricabi e nel reparto avanzato visto che chi è subentrato non ha dato le giuste garanzie. Floriano, Ferrari e Neglia? Non è una questione di prestazioni, ma di caratteristiche. Noi avevamo cominciato con un certo tipo di calcio, ora ne facciamo un altro. La speranza è di trovare i calciatori giusti il prima possibile, ma conosciamo le dinamiche. Succede tutto nell'ultima settimana. Purtroppo è un mercato difficile".