Bari, Simeri: "Qui ho tutto quello che desidero. Se non mi cacciano resto a vita"

Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno l’attaccante del Bari Simone Simeri ha parlato non solo dei play off che inizieranno domani, ma anche del proprio futuro: “Il dialogo con la società è sereno e ho la più totale fiducia nei loro confronti, sono pronto a firmare in qualsiasi momento. Se non mi cacciano resto qui a vita perché ho tutto quello che si possa desiderare. - continua Simeri parlando poi degli spareggi – Non dobbiamo pensare a chi incontreremo perché siamo il Bari e dobbiamo avere sicurezza nei nostri mezzi e non cedere alla paura di sbagliare. Stadi riaperti? La spinta del San Nicola potrebbe essere decisiva, se davvero si arriverà a una riapertura potrà essere la nostra arma letale”.