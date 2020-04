Bari, Simeri: "Se torneremo in campo, son certo che centreremo l'obiettivo che abbiamo"

Dalle colonne de La Repubblica - ed. Bari, è intervenuto l'attaccante del Bari Simone Simeri: "Che sia maggio o giugno, io sono fiducioso che la stagione che la stagione possa concludersi regolarmente. Ma naturalmente, la salute viene prima di tutto. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e sono convinto che se si tornerà in campo, lo centreremo. Ci alleniamo in casa, abbiamo una tabella di marcia da rispettare, lo stiamo facendo con serietà e impegno. Sono convinto che se torneremo in campo, non ci faremo trovare impreparati. La motivazione è molto forte, e se è possibile ora ancora di più visto che un calciatore non può fare a meno del pallone".