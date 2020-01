© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bari è pronto a piazzare un triplo colpo di mercato per provare a recuperare il distacco dalla Reggina capolista. Come si legge su Tuttosport sono infatti in arrivo il centrocampista tunisino Karim Laribi dell'Empoli e il duo dell’Ascoli Nikola Ninkovic, fantasista, e Lorenzo Rosseti, centravanti. Il club pugliese vuole che i tre arrivino il prima possibile a Bari per allenarsi agli ordini di Vincenzo Vivarini con i nuovi compagni.