© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini ha commenta così il successo ottenuto sulla Virtus Francavilla: "Era quello che chiedevo, la prestazione. Tutto ora può sembrare semplice, ma in realtà il Francavilla conserva valori molto alti per questo campionato. Quanto a noi, dobbiamo essere perfezionisti sempre. Da qui alla fine non possiamo sbagliare più nulla. Bravi tutti, ora sotto con la prossima partita".