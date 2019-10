Bari, Vivarini: "Il pareggio ci rammarica ma ci dà anche continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bari ha dovuto rallentare nella sua grande (rin)corsa, uscendo dal campo dell'Avellino con un solo punto in tasca. Questo il commento a fine gara dell'allenatore dei pugliesi, Vincenzo Vivarini: "Il pari di certo ci rammarica perché eravamo riusciti a ribaltare il risultato ed avevamo il pallino del gioco, ma è un punto che comunque ci permette di dare continuità. Potevamo fare meglio, ma rimane una prestazione positiva. Tutti nello spogliatoio erano rammaricati, questo dimostra quanto ci tenevamo a vincere. Sapevamo ci sarebbero state delle insidie: il cambio di allenatore da sempre motivazioni ed energie e lo si è visto; l’Avellino ha dato tanto, è stato molto propositivo; poi il terreno in sintetico non ci ha agevolato avendo pagato sia fisicamente che sotto l’aspetto della brillantezza, forse anche qualcosa a livello mentale. Sapevamo sarebbe stata una partita diversa dalle altre giocate fino ad ora, di certo mi darà spunti; si poteva far meglio a tutti i livelli".