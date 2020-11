C come Covid. 38 match rinviati in Lega Pro a causa della pandemia. Oggi consiglio direttivo

Continua l’incontro di boxe fra il calcio professionistico italiano e il Covid-19. A subire maggiormente i danni della pandemia è, manco a dirlo, la Serie C. Con il weekend appena concluso, infatti, sono già 38 i match slittati o rinviati da inizio stagione a causa del virus. Un numero che, come riporta Il Mattino, rappresenta il 17% delle gare in programma.

Fra i tre gironi della Lega Pro, però, la situazione non è la medesima. Nel Girone A sono quattro i match ancora da disputare (in attesa di capire l’evoluzione dei focolai in casa Como e Lucchese), mentre nel B finora tutto andato secondo le aspettative. Drammatica, invece, la situazione nel Girone C, quello del sud, dove si contano tutti gli altri match rinviati.

Su questo tema si riunirà nella giornata di oggi il consiglio direttivo della Lega Pro con l’obiettivo di valutare tutte le possibili strade a disposizione per assicurare la regolarità del campionato.