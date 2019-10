C. Lucarelli sulle seconde squadre: "Meglio la Primavera o i prestiti"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Intervistato da Tuttoc.com l’ex attaccante e attuale allenatore, attualmente svincolato, Cristiano Lucarelli ha parlato anche del progetto Seconde Squadre bocciandolo: “Non sono favorevole alla proposta, per lanciare i giovani da parte dei grandi club ci sono alternative migliori come farli giocare nelle Primavere oppure mandarli in club di serie C. Costruire una squadra come accade per la Juventus Under 23 vengono fatti giocare senza pubblico, è vero che affrontano le prime squadre avversarie, ma non provano le difficoltà di giocare con la pressione, lottando con un obiettivo: salvezza o promozione. - spiega Lucarelli - Come se fossero in una campana di vetro. Apprezzo maggiormente quei presidenti dei top club che attraverso le loro potenzialità economiche e grandi esperienze manageriali salvato grandi piazze, permettendo di proseguire la propria attività".