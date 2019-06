Camilli annuncia: "Iscrivo la Viterbese e vado via. È l'ultimo atto d'amore"

© foto di Federico Gaetano

Rientra l’allarme in casa Viterbese per quanto riguarda l’iscrizione alla prossima Serie C. Il patron Piero Camilli ha infatti annunciato in conferenza stampa che la squadra sarà regolarmente al via del prossimo campionato, ma che lui non metterà più piede allo stadio e continuerà a cercare un acquirente: “Iscrivo la Viterbese ma allo stadio di Viterbo non ci metto più piede. Mi hanno convinto i miei figli, per me è l’ultimo atto d’amore ma confermo che me ne vado. In attesa di un acquirente serio andremo avanti con Ranucci amministratore e una serie di Berretti più qualche tesserato. Chi vuole fare calcio a Viterbo lo può fare facilmente, è tutto pronto, basta solo un po' di serietà. Io mi tiro fuori, sono qui da sei anni, ci ho messo soldi e speranze in attesa di un segno di risveglio della città, ma così non è stato. - continua Camilli come riporta Tusciaweb.it - Viterbo a livello calcistico non interessa a nessuno e per questo io sono pronto a regalare la Viterbese, ma neanche questo basta. Tutti quelli che ho incontrato al momento della fideiussione sono scappati via. La mia decisione è irrevocabile, me ne vado. Non compro un giocatore e fuori tutti i dirigenti. Il ritiro si farà qui a Viterbo, in attesa di qualcuno che se la prenda. Sapete quanto costa un campionato? A me quasi tre milioni di euro. I consulenti che mi curano i bilanci mi dicono che sono pazzo a investire nel calcio cittadino. E’ arrivato il momento di ascoltarli”.