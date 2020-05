Carpi, Biasci: "Il mio futuro è qui. Peccato esserci fermati nel nostro momento migliore"

Intervenuto ai microfoni di Eleven Sports, Tommaso Biasci, attaccante del Carpi ha detto: "Lunedì sono tornato a casa dei miei genitori che era un po' che non vedevo. Fortunatamente sono in campagna, dove riesco anche a correre. Abbiamo un programma lasciatoci dal preparatore atletico ma ci vediamo spesso su Zoom, un'occasione per farci qualche battuta e mantenere i contatti, col prof che ci fa anche variare gli allenamenti. Ci teniamo in forma, o almeno ci proviamo".

Sul suo futuro Biasci ha aggiunto: "Ora come ora lo vedo a Carpi. Da quando sono arrivato mi sono trovato veramente bene. Sono arrivato in un gruppo tutto nuovo, dove non conoscevo nessuno ma mi hanno accolto alla grande. Stavamo facendo una grandissima stagione, a livello personale e soprattutto di squadra. Ci siamo fermati nel momento migliore, dopo le vittorie contro Reggiana e Piacenza".