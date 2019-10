Carpi, Bonacini: "È la difesa che fa vincere. I 5-3 li lascio agli altri"

© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini ha parlato al Resto del Carlino del derby contro il Modena che ritorna dopo qualche anno d’assenza: “Una gara non semplice, nella quale l’aspetto tecnico si mescola con quello ambientale e dove le motivazioni faranno la differenza. Dei quattro precedenti il primo giocato è quello che resta di più nella memoria, vincemmo 3-2 al Braglia con l’errore di Nocchi che ci fece partire ad handicap. Eravamo una matricola in Serie B, mentre loro sfiorarono la Serie A con Novellino. - continua Bonacini – Arriviamo in un buon momento di forma, abbiamo una media di due punti a partita e abbiamo sistemato la difesa che è quella che ti fa vincere i campionato. I 5-3, 4-2 o 6-4 li lascio a chi vuole lo spettacolo. Modena? Leggo che sta trovando qualche difficoltà a fare risultato, ma il campionato è lungo e Sghedoni deve avere pazienza perché i tempi calcistici non sono gli stessi di quelli imprenditoriali”.