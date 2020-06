Carpi, Bonacini: "Paradossale che Ghirelli abbia votato contro le decisioni dell'assemblea"

Stefano Bonacini, presidente del Carpi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvQui in merito all’esito del Consiglio Federale: “E’ un paradosso. E’ uno scandalo. Non è tanto per l’algoritmo ma perché il presidente di Lega con gli altri due consiglieri hanno votato contro a quello che era stato deciso dall’assemblea. La squadra? Sta bene, c’è un bel clima. Io sono obbligato perché sono terzo a fare i playoff, ma da quinto non li farei assolutamente. Noi siamo forti e non dobbiamo abbatterci. E’ giusto rimarcare i soprusi subiti ma devono darci anche forza per andare avanti”.