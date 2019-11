© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore centrale del Carpi Alessandro Ligi intervistato dalla Gazzetta di Modena non si nasconde sugli obiettivi per la stagione del club emiliano: “Abbiamo le possibilità di puntare in alto, da qui alla fine dell’anno ci aspettano avversari alla portata anche se mancano all’appello Triestina e Sambenedettese, abbiamo incontrato quasi tutte quelle della parte sinistra ed è un dato da non trascurare. Massima attenzione, la C non è da sottovalutare e incontrando squadre come l’Imolese ci siamo accorti con esistono squadre materasso. - conclude Ligi parlando delle voci di mercato estive - Le mie intenzioni erano chiare, volevo rimanere perché sin dal primo giorno ho avuto ottime impressioni sul progetto”