Carpi, rinviato ad oggi l'incontro fra Bonacini e Felleca

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Arrivano aggiornamenti in merito al futuro del Carpi dalle colonne della Gazzetta di Modena. Secondo quanto riportato è stato rinviato alla giornata di oggi l'incontro, inizialmente programmato per ieri, fra Stefano Bonacini, patron uscente del club, e Roberto Felleca, imprenditore interessato all'acquisto delle quote azionarie della società. I commercialisti sono già al lavoro per analizzare tutti gli aspetti economici della trattativa che, in un senso o nell'altro, si chiuderà entro la giornata di sabato.