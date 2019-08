Carrarese, Baldini ci riprova: club tra campo e calciomercato

© foto di Matelli

Ci riproverà la Carrarese, che dopo i proclami della scorsa stagione tenterà di nuovo l'assalto a quella Serie B che a maggio è sfumata ai playoff. Esordio in quel di Pontedera, sabato sera per gli azzurri di mister Baldini, ancora divisi tra campo e calciomercato.

Un mercato razionale quello svolto finora - La rosa ha presentato una costruzione di massimo criterio per quelli che sono i dettami di mister Baldini, e i colpi arrivati hanno garantito indubbio spessore: si parte da Tedeschi e Conson in difesa, si passa per il colpo della stagione Pasciuti e si arriva poi al grande ritorno di Caccavallo, che ha seguito i rinnovi di Tavano e Maccarone. Entro la giornata odierna, è atteso anche Calderini.

Cosa manca ancora - La rosa è per lo più fatta, solo per una questione numerica occorre un centrale difensivo che vada a rimpolpare quello spazio del campo, che a ora conta solo tre elementi (Murolo, Tedeschi e Conson), e probabilmente si andrà ad agire anche sugli esterni offensivi, con in ballo il possibile ritorno di Piscopo, ora a Empoli: la trattativa non è però così in discesa come sembrava.

Il mistero Arrighini - Sembrava fosse vociferato un interesse del club per Andrea Arrighini, approdato ieri all'Alessandria, ma voci vicine alla società smentiscono che sia stato trattato il calciatore. In avanti, infatti, qualora si dovesse vedere volti nuovi sarà perché prima saranno effettuate delle uscite, ma non è così scontato un cambiamento in quel reparto.