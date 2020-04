Carrarese, Berti: "Playoff sorteggiato? È una barzelletta, bisognerà tornare in campo"

Gianluca Berti, direttore generale della Carrarese, è intervenuto a 'Si Gonfia la Rete' in onda su RadioMarte: "Playoff attraverso sorteggio? Una barzelletta. Bisognerà cercare di tornare in campo, anche se sappiamo che in Serie C è più difficile".