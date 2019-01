Carrarese, Tavano: "Sono in scadenza ma voglio andare avanti"

© foto di Federico De Luca

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Francesco Tavano, 39enne centravanti della Carrarese e capocannoniere della Lega Pro, "nonno del gol" come lo definisce la rosea. "Tre gare senza gol? Se la squadra ha problemi, è normale che un attaccante ne risenta. E comunque sto bene, altrimenti non avrei fatto tre partite in una settimana. Peccato per il calo che abbiamo avuto. La nostra è una squadra nata per attaccare, per forza di cose rischia. Mi piace, è una macchina da gol come il mio primo Empoli. Differenze fra A e C? In A c’è più qualità, in C prendi più legnate. Cosa farò da grande? Ho il contratto in scadenza a giugno, finché il fisico regge e mi diverto, vorrei andare avanti, mettermi ancora in gioco. Baldini? Il solito martello, un allenatore preparato, che vive per la squadra. Volevo smettere, è stato lui a convincermi di continuare. Nell’estate 2017 mi chiama, mi chiede notizie su Piscitella che giocava con me a Prato. 'Voglio un esterno che faccia gol', mi dice. Io gli rispondo: 'Se vuole uno che faccia gol, deve prendere me'. Lui mi risponde: 'Vieni in sede a firmare'. E’ successo tutto in una telefonata, quando stavo per iscrivermi al corso allenatori".