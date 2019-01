Casertana, Blondett mette ko il Rieti. I Top e Flop della gara

Casertana-Rieti 2-1

Edoardo Blondett

© foto di Giuseppe Scialla

L'allievo Esposito ha superato il maestro Capuano ma a fatica, facendo ricorso all'estro dei singoli per aver ragione di un collettivo rinnovato ma già abbastanza amalgamato. Il primo tempo è Casertana a fare la partita e Rieti ordinato pronto a ripartire. Le migliori occasioni i falchetti le hanno costruite sul finire della frazione, con un palo colpito sugli sviluppi di un tiro di Castaldo e un diagonale di Zito deviato in angolo da Costa. Il resto è equilibrio assoluto, con un attento Rieti, disposto per non prenderle ma mai rinunciatario. Ci voleva una magia per sbloccarla. Arriva da Castaldo: stop di petto, palleggio ad aggiustare il pallone tenendo l'avversario alle spalle e girata che si insacca all'angolino. Ma il Rieti non demorde e trova il pari. Cernigoi lavora il pallone a destra, centro per Brumat la cui prima conclusione è respinta da Adamonis. La sfera però finisce sui piedi del numero 21 che ribadisce in gol. La Casertana non demorde e trova la rete della vittoria a 15' dalla fine. Punizione di Zito dalla trequarti sinistra e spizzata vincente di Blondett per il definitivo 2-1.

TABELLINO

CASERTANA (4-4-2): Adamonis 6,5; Lorenzini 6, Rainone 6, Blondett 7, Meola 5,5; De Marco 6, Romano 6, Vacca 7, Zito 7; Castaldo 7, Floro Flores 5,5 (41’ Cigliano 6). A disp: Zivkovic, Santoro, Matese, Mancino, Longobardo, Moccia, Leonetti. Allenatore: Esposito 6.

RIETI (3-5-2): Costa 6; Delli Carri 6, Pepe 6, Gigli 5,5; Zanchi 6 (82' Kean sv), Konate 5 (57' Cernigoi 6), Palma 5,5 (57' Garofalo 6), Marchi 6,5, Mattia 5,5 (64’ Brumat 6); Maistro 6 (82’ Catarino sv), Gondo 6. A disp: Spadini, Tommasone, Gualtieri, Migliaccio, Barbini. Allenatore: Capuano 6.

MARCATORI: 51’ Castaldo (C), 73’ Brumat (R), 75’ Blondett (C)

ARBITRO: Angelucci di Foligno 6

NOTE: Ammoniti: Blondetti, Cigliano (C); Delli Carri (R). Angoli: 6-2. Recupero: 1'pt, 4'st. Un minuto di raccoglimento per Nappo, segretario Casertana scomparso in settimana.

Di seguito i Top e Flop della gara.

TOP

Vacca - Zito (Casertana): a parte il gol decisivo di Blondett, la palma del migliore in campo per i campani va equamente divisa tra i due giocatori partenopei. Solita partita di sostanza e di qualità in mezzo al campo per Vacca, punto di riferimento assoluto per tutte le trame di gioco elaborate dalla mediana rossoblù. Fantasia e giocate d'alta scuola, invece, per Zito, che rappresenta un fattore in questa categoria.

Marchi (Rieti): in un centrocampo che Capuano ha rivoluzionato strada facendo, è l'unico a giocare tutta la partita, non è un caso ma è un indizio chiaro, è al momento il più affidabile.

FLOP

Meola (Casertana): dalle sue parti si corrono troppi rischi sugli inserimenti degli esterni avversari. Schierato fuori ruolo, offre una prestazione con diversi errori da sottolineare.

Konate (Rieti): uno con le sue qualità deve fare decisamente di più, contro la Casertana si limita ad un'ordinaria amministrazione che scade nel grigiore col trascorrere dei minuti.