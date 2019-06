Casertana, Ginestra si presenta: "È una grande opportunità per me"

© foto di Andrea Rosito

Prime parole da allenatore della Casertana per Ciro Ginestra che, attraverso i microfoni del sito ufficiale, ha dichiarato: “Una grande opportunità per la mia carriera in una piazza prestigiosa e importante. Non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio la società per aver creduto in me e per la stima manifestatami sin dal primo momento. Sarà un anno importante per tutti noi in cui ci sarà tanto da lavorare”.