© foto di Giuseppe Scialla

Aniello Martone, ds della Casertana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione di Sandro Pochesci come nuovo tecnico del club: “Il presidente D’Agostino mi ha dato la l’opportunità di riaccendere la fiammella e cambiare la stagione. Ha fatto l’ennesimo sforzo. Il futuro? Per il momento non posso quale sarà futuro. Per ora il progetto al 30 giugno e proveremo a cambiare la stagione. Ci tengo a ringrazia sia mister Fontana che Esposito e Di Costanzo. Esposito è cresciuto con noi tre anni. Questo la dice tutta sul rapporto che c’era e c’è tutt’ora”.