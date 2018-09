Caso Viterbese, la Lega Pro risponde... con le parole di Camilli a TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Presidente della Viterbese, all’indomani della pubblicazione dei calendari del campionato Serie C 2018-19, ha innescato una polemica aspra.

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, nella definizione dei gironi, ha agito con trasparenza e rigore. Ha messo alla base gli stessi criteri che determinarono la composizione del campionato 2017-18. Tali parametri sono, altresì, quelli emersi nell’Assemblea di Lega Pro.

Il presidente della Viterbese, dopo che era stata resa pubblica una dichiarazione sulla possibile ammissione del Bari Calcio in Serie C, rilascia una intervista a Tuttomercatoweb il 10 agosto 2018.

La stessa è preceduta da una spiegazione “ Bari….dopo il fallimento chiede comunque l’ammissione in Serie C. Ma i club del Sud, in sostanza quelli che finirebbero nel girone dei Galletti, hanno diramato ieri una congiunta missiva per opporsi a questo”.

Il giornalista rivolge una domanda al presidente della Viterbese: “Il comunicato era firmato da club del possibile girone C: potrebbe finire lì la Viterbese?”, segue la risposta “Credo di sì, secondo i parametri saremmo nel girone del Sud. Ma io a giocare vado pure in Africa, mi basta ci sia regolarità“.

Per regolarità si deve intendere il rispetto dei requisiti per l’accesso del Bari Calcio in serie C.