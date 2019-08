Catania, al momento congelato il mercato in entrata. Si guarda alle uscite

Con l'arrivo di Martinez tra i pali, che andrà probabilmente a ricoprire il ruolo di secondo (con Furlan titolare), per il Catania la rosa può dirsi al completo: certo, il mercato è ancora lungo e tutto può ancora accadere, soprattutto se arrivassero richieste importanti per alcuni degli elementi della squadra etnea, ma per quanto riguarda le entrate mister Camplone può contare su tutti gli effettivi a disposizione. Salvo poi occasioni irrinunciabili a prescindere da tutto.

Adesso, occorre solo sfoltire, con i calciatori in partenza già anticipatamente rimpiazzati.

I giovani da cedere in prestito - Diversi i giovani che probabilmente lasceranno il club. Liguori, Rossetti, Noce, Brodic sono elementi che la società vuol comunque valorizzare, e il prestito appare la soluzione più idonea per monitorarli contando poi sul loro apporto in un futuro che ora appare lontano, ma che poi così lontano non è.

Gli over ai saluti definitivi - Su tutti Angiulli, prossimo a lasciare i rossoblù per trasferirsi alla Sambenedettese. In dubbio Fornito, mentre per Rizzo, elemento importante che può essere altrove protagonista, si sono mosse Vicenza e Teramo: tutte situazioni che, a partire da oggi, potranno assumer sviluppi in ogni momento.