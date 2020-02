vedi letture

Catania condannato dal Tribunale del Lavoro: deve 95mila euro all'ex Gino Peruzzi

Brutte notizie in casa Catania. Il club infatti dovrà pagare 95mila euro all’ex difensore Gino Peruzzi, in forza ai rossoazzurri dal 2013 al 2015, Lo ha deciso il Giudice del Tribunale del Lavoro di Catania in merito a un contenzioso che andava avanti proprio dal 2015 quando il giocatore tornò in patria per vestire la maglia del Boca Juniors. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport spiegando che la firma in calce a un documento in cui il giocatore rinunciava a quanto gli spettava (i 95mila euro di cui sopra) era falsa visto che Peruzzi in quel periodo era in Argentina e si stava già allenando con il nuovo club e di conseguenza non poteva aver firmato quel documento presso la sede del club etneo. La perizia calligrafica ha confermato la falsità della firma apposta sull’atto di rinuncia portando così alla condanna del club etneo che dovrà anche pagare le spese legali.