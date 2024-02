Gino Peruzzi si trasferisce in Georgia: l'ex difensore del Catania giocherà con il Telavi

Una scelta piuttosto singolare. Gino Peruzzi, ex difensore del Catania (ha vestito la maglia degli etnei dall'estate 2013 fino a gennaio 2015) e del Boca Juniors, si trasferisce in Georgia: il 31enne difensore argentino lascia il Perù e l'Alianza Lima e firma un contratto con il Telavi, club che nella scorsa stagione si è salvato solo grazie agli spareggi.

La nuova avventura di Peruzzi comincerà a marzo, quando comincerà il campionato. Cresciuto nel settore giovanile del Velez con cui ha esordito tra i professionisti nel 2012, in carriera ha giocato anche con San Lorenzo e Nacional de Montevideo, oltre che con l'Albiceleste, con cui ha collezionato 5 presenze.

🇬🇪🇦🇷Former Argentina international to Erovnuli Liga

Last year's relegation scrappers Telavi announced the singing of Gino Peruzzi from Allianz Lima🇵🇪

Former Boca Juniors, Catania, San Lorenzo & Velez right-back appeared for Argentina 5 times in 12/13

An interesting signing👀 pic.twitter.com/PHajEhZYAZ

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) February 15, 2024