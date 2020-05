Catania, pagati 12 tesserati. Catania e Di Grazia, no alla messa in mora

Dodici sono i tesserati del Catania che hanno ricevuto lo stipendio. A riportare i nomi di coloro i quali sono stati pagati per quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio è La Sicilia: si tratta di Mbende, Biondi, Welbeck, Noce, Manneh, Salandria, Curcio. Un mese invece a Lucarelli, Barisic, Martinez, Saporetti, Vicente. Sempre secondo il quotidiano locale la società etnea ha scelto di pagare alcuni giocatori per due motivi: bloccarli come capitale societario visto che avranno anche richieste e inserirli in un eventuale progetto tecnico. E nella lista figurano anche Pinto, Di Molfetta e Silvestri che saranno pagati presto. Un altro particolare emerge nelle ultime ore. Oltre a mister Lucarelli, l'unico calciatore a non aver firmato la messa in mora è stato Di Grazia che era rientrato in rossazzurro a gennaio dal Ladispoli.