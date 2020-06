Catania penalizzato, due punti in meno ma nel Girone C non cambia la griglia playoff

vedi letture

A seguito della penalizzazione di un punto inflitta dal Tribunale Federale Nazionale al Catania per le violazioni ai regolamenti sul pagamento degli stipendi, il club etneo passa nella graduatoria finale da 47 a 45 punti, ma non viene alterata la griglia playoff del Girone C in quanto il Catanzaro, sotto i siciliani in classifica, è fermo a quota 43. Di seguito gli accoppiamenti:

Questi gli accoppiamenti in caso di non vittoria della Coppa Italia di Lega Pro da parte della Ternana:

Ternana*-Avellino

Catania-Virtus Francavilla

Catanzaro-Teramo

Questi gli accoppiamenti in caso di vittoria della Coppa Italia di Lega Pro da parte della Ternana:

Catania-Vibonese

Catanzaro-Avellino

Teramo-Virtus Francavilla

* La Vibonese avrebbe potuto sostituire la Ternana in caso di vittoria della Coppa Italia da parte dei rossoverdi, ma ha comunicato la sua rinuncia. Passerebbe al turno successivo l’avversaria.