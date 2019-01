Un giovane interessante per il Catania. Secondo quanto riportato da tuttocalciocatania.com il club etneo starebbe seguendo con attenzione Abrahim Soumaoro, classe '96 in forza al Livorno. La trattativa per il giovane centrocampista guineano, cresciuto in Olanda nel settore giovanile del Twente, sarebbe già ben avviata.